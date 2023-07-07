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Глава ООН против использования кассетных боеприпасов на поле боя

7 июля 2023 23:18
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Лариса Голуб
Редактор
Глава ООН против использования кассетных боеприпасов на поле боя
Глава ООН Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает против использования кассетных боеприпасов на фронте.

Такое заявил его заместитель спикер Фархан Хак. Об этом пишет агентство CNN.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не хочет, чтобы кассетные боеприпасы использовались на поле боя. Интересно, что Гутерреш заговорил о них только после того, как США заявили об их поставках для Украины.

"Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о кассетных боеприпасах (CCM), которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции", — сказал спикер Фархан Хак.

Известно, что Конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу кассетных боеприпасов.

"Итак, как следствие, конечно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы использовались на поле боя", — озвучил позицию Гутерреша его спикер.

Помощь США

Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

На брифинге советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что это было тяжелое решение, однако президент Джо Байден все же согласился передать боеприпасы.

Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что существует большая разница между типом используемых Россией кассетных боеприпасов и теми, которые США поставят Украине.

Он отметил, что использование РФ кассетных боеприпасов в этом конфликте совершенно неприемлемо, ведь захватчики используют это оружие для нападения и обстрелов гражданских построек.

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