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Глава Пентагону дав прогноз щодо війни в Україні

20 травня 2024 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Глава Пентагону дав прогноз щодо війни в Україні
Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Anadolu
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Пентагону Ллойд Остін попередив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальними для України. У своїй останній заяві він підкреслив, що успіх України не лише ключовий для її власної безпеки, а й важливий для стабільності в Європі, світі та, безперечно, для національної безпеки Сполучених Штатів.

Про це Ллойд Остін заявив на відкритті 22-го засідання контактної групи з питань оборони України в понеділок, 20 травня.

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"Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", — наголосив він. 

Голова Пентагону уточнив, що перемога російського диктатора Володимира Путіна не тільки загострить ситуацію в Україні, але й залишить Європу під тінню агресивного режиму, роблячи світ менш прогнозованим та стабільним. Тому боротьба України за свободу не лише важлива для її власного народу, але й для майбутньої стабільності у всьому світі.

Остін також зазначив, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

Нагадаємо, що 20 травня відбувається вже 22 засідання учасників формату "Рамштайн". На цей раз воно пройде в режимі віртуального зв'язку.

Також ми розповідали, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює необхідність переговорів для закінчення війни з Росією. Він додав, що це має бути не перемир’я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття.

США
Україна
Пентагон
Ллойд Остін
Рамштайн
війна в Україні

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