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Глава Пентагона дал прогноз по войне в Украине

20 мая 2024 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Глава Пентагона дал прогноз по войне в Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Anadolu
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что ближайшие недели и месяцы станут решающими для Украины. В своем последнем заявлении он подчеркнул, что успех Украины не только ключевой для ее собственной безопасности, но и важен для стабильности в Европе, мире и, безусловно, для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом Ллойд Остин заявил на открытии 22-го заседания контактной группы по обороне Украины в понедельник, 20 мая.

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"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", — подчеркнул он.

Глава Пентагона уточнил, что победа российского диктатора Владимира Путина не только обострит ситуацию в Украине, но и оставит Европу под тенью агрессивного режима, делая мир менее прогнозируемым и стабильным. Поэтому борьба Украины за свободу не только важна для ее собственного народа, но и будущей стабильности во всем мире.

Остин также отметил, что он полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха.

Напомним, что 20 мая проходит уже 22-е заседание участников формата "Рамштайн". В этот раз оно пройдит в режиме виртуальной связи.

Также мы рассказывали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает необходимость переговоров по окончании войны с Россией. Он добавил, что это должно быть не перемирие на несколько лет, а устойчивый мир десятилетия.

США
Украина
Пентагон
Ллойд Остин
Рамштайн
война в Украине

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