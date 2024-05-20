Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами, — РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює необхідність переговорів для закінчення війни з Росією. Він додав, що це має бути не перемир’я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття.

На цьому Литвиненко наголосив у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 і Арктична Європа", який розпочався 20 травня у Фінляндії.

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Україна розуміє необхідність переговорів

Секретар РНБО зазначив, що ситуація на фронті "є вкрай складною, але далеко не катастрофічною". Українські війська продовжують важкі бої, поки російські загарбники завдають ударів з повітря по критичній інфраструктурі. Литвиненка впевнений, що це можна зупинити, але Україна потребує сучасного озброєння, передусім ППО і боєприпаси.

"Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини і доньки України", — сказав він.

Литвиненко також додав, що Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Саме тому, за його словами, була підготовлена і просувається формула миру Володимира Зеленського. Секретар РНБО переконаний, що позицію України підтримають учасники Саміту миру у Швейцарії у червні.

"Але ми потребуємо не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. І це питання безпекових гарантій", — підкреслив секретар РНБО.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Також він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Президент Зеленський повідомляв, що до участі можуть доєднатися всі континенти. Також він нагадав, що Росію не запросили на Саміт, і підкреслив, що вона хоче зірвати переговори між країнами.