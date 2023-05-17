Ігнат розповів, чому ЗРК Patriot не можна знищити ракетою "Кинжал"
Російське Міноборони стверджує, що російські війська "знищили" зенітно-ракетний комплекс Patriot за допомогою ракети "Кинжал" у Києві Українські Повітряні сили стверджують, що неможливо знищити Patriot одним ударом такої ракети.
Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Знищити" ЗРК Patriot неможливо
За словами Ігната, раніше Командування Повітряних сил відмовилося від коментарів на заяви генерал-майора Ігоря Конашенкова, представника Міноборони РФ, який, за його словами, "вісім разів знищив всю нашу авіацію".
Ігнат закликав громадян не турбуватися про долю ЗРК Patriot, пояснивши, що він є дивізіоном, що включає командний пункт, радар і до восьми пускових установок.
У командному пункті знаходиться бойовий екіпаж, який відстежує цілі та отримує дані про повітряну обстановку у своїй зоні відповідальності.
Командний пункт здатний працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному та автоматичному, при якому повітряні цілі можуть бути збиті без людського втручання. Гнат підтвердив, що автоматичний режим було активовано в ніч проти 16 травня.
"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", — додав Ігнат.
Нагадаємо, чиновник США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічних ракетних обстрілів Києва. Він зазначив, що комплекс не було повністю знищено.