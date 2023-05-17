Ігнат розповів, чому ЗРК Patriot не можна знищити ракетою "Кинжал"

Українські військові на ЗРК Спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

Російське Міноборони стверджує, що російські війська "знищили" зенітно-ракетний комплекс Patriot за допомогою ракети "Кинжал" у Києві Українські Повітряні сили стверджують, що неможливо знищити Patriot одним ударом такої ракети.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Знищити" ЗРК Patriot неможливо

За словами Ігната, раніше Командування Повітряних сил відмовилося від коментарів на заяви генерал-майора Ігоря Конашенкова, представника Міноборони РФ, який, за його словами, "вісім разів знищив всю нашу авіацію".

Ігнат закликав громадян не турбуватися про долю ЗРК Patriot, пояснивши, що він є дивізіоном, що включає командний пункт, радар і до восьми пускових установок.

У командному пункті знаходиться бойовий екіпаж, який відстежує цілі та отримує дані про повітряну обстановку у своїй зоні відповідальності.

Командний пункт здатний працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному та автоматичному, при якому повітряні цілі можуть бути збиті без людського втручання. Гнат підтвердив, що автоматичний режим було активовано в ніч проти 16 травня.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", — додав Ігнат.

Нагадаємо, чиновник США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічних ракетних обстрілів Києва. Він зазначив, що комплекс не було повністю знищено.