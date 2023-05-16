Patriot в Украине: в США не могут подтвердить его повреждение

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: АР

Россия всячески пытается уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot в Украине. Последняя воздушная атака с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал" — очередное тому свидетельство. И хотя российское Минобороны утверждает, что повредила минувшей ночью Patriot, официального подтверждения пока нет.

Также не могут этого подтвердить и в Белом доме. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также:

"Я не могу подтвердить такие сообщения. Это будет зависеть от масштаба повреждений, а также могут ли это отремонтировать украинцы или, возможно, нам нужно будет помочь", — сказал Кирби.

При этом представитель Белого дома добавил, что США готовы помочь с ремонтом системы, если она в этом нуждается.

‼️ US NatSec John Kirby: Я не собираюсь сообщать reports о Patriot system being damaged in Ukraine. ... Я только не говорю это. Однако если они были бросаны, что необходимо для того, чтобы repaired outside Ukraine, буде певно assist with that. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 16 мая, 2023

Patriot в Украине

Украине сейчас принадлежит две системы противовоздушной обороны Patriot. Одну из них предоставили США, другую совместно передали Германия и Нидерланды.

Пока непонятно, о каком ЗРК Patriot идет речь.

После ракетной атаки по Украине 16 мая российское Минобороны РФ заявило, что якобы попали ракетой "Кинжал" в ЗРК Patriot в Киеве.

Напомним, чиновник США заявил, что американская система Patriot, вероятно, была повреждена в результате ночных ракетных обстрелов Киева. Он отметил, что комплекс не был полностью уничтожен.