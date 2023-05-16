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Patriot в Украине: в США не могут подтвердить его повреждение

16 мая 2023 23:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Patriot в Украине: в США не могут подтвердить его повреждение
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россия всячески пытается уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot в Украине. Последняя воздушная атака с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал" — очередное тому свидетельство. И хотя российское Минобороны утверждает, что повредила минувшей ночью Patriot, официального подтверждения пока нет.

Также не могут этого подтвердить и в Белом доме. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Я не могу подтвердить такие сообщения. Это будет зависеть от масштаба повреждений, а также могут ли это отремонтировать украинцы или, возможно, нам нужно будет помочь", — сказал Кирби.

При этом представитель Белого дома добавил, что США готовы помочь с ремонтом системы, если она в этом нуждается.

Patriot в Украине

Украине сейчас принадлежит две системы противовоздушной обороны Patriot. Одну из них предоставили США, другую совместно передали Германия и Нидерланды.

Пока непонятно, о каком ЗРК Patriot идет речь.

После ракетной атаки по Украине 16 мая российское Минобороны РФ заявило, что якобы попали ракетой "Кинжал" в ЗРК Patriot в Киеве.

Напомним, чиновник США заявил, что американская система Patriot, вероятно, была повреждена в результате ночных ракетных обстрелов Киева. Он отметил, что комплекс не был полностью уничтожен.

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