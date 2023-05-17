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Игнат рассказал, почему ЗРК Patriot нельзя уничтожить ракетой “Кинжал”

17 мая 2023 10:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат рассказал, почему ЗРК Patriot нельзя уничтожить ракетой “Кинжал”
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook/ Yuriy Ignat
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российское Минобороны утверждает, что российские войска “уничтожили” зенитно-ракетный комплекс  Patriot с помощью ракеты "Кинжал" в Киеве Украинские Воздушные силы утверждают, что невозможно уничтожить Patriot одним ударом такой ракеты.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната ранее Командование Воздушных сил отказалось от комментариев на заявления генерал-майора Игоря Конашенкова, представителя Минобороны РФ, который, по его словам, "восемь раз уничтожил всю нашу авиацию".

Игнат призвал граждан не беспокоиться о судьбе ЗРК Patriot, пояснив, что он представляет собой дивизион, включающий в себя командный пункт, радар и до восьми пусковых установок. 

В командном пункте находится боевой экипаж, отслеживающее цели и получающее данные о воздушной обстановке в своей зоне ответственности.

Командный пункт способен работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом, при котором воздушные цели могут быть сбиты без человеческого вмешательства. Игнат подтвердил, что автоматический режим был активирован в ночь на 16 мая.

"Уничтожить систему каким-то там "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что они там рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", — добавил Игнат.

Напомним, чиновник США заявил, что американская система Patriot, вероятно, была повреждена в результате ночных ракетных обстрелов Киева. Он отметил, что комплекс не был полностью уничтожен.

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