Игнат рассказал, почему ЗРК Patriot нельзя уничтожить ракетой “Кинжал”

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook/ Yuriy Ignat

Российское Минобороны утверждает, что российские войска “уничтожили” зенитно-ракетный комплекс Patriot с помощью ракеты "Кинжал" в Киеве Украинские Воздушные силы утверждают, что невозможно уничтожить Patriot одним ударом такой ракеты.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Уничтожить" ЗРК Patriot невозможно

По словам Игната ранее Командование Воздушных сил отказалось от комментариев на заявления генерал-майора Игоря Конашенкова, представителя Минобороны РФ, который, по его словам, "восемь раз уничтожил всю нашу авиацию".

Игнат призвал граждан не беспокоиться о судьбе ЗРК Patriot, пояснив, что он представляет собой дивизион, включающий в себя командный пункт, радар и до восьми пусковых установок.

В командном пункте находится боевой экипаж, отслеживающее цели и получающее данные о воздушной обстановке в своей зоне ответственности.

Командный пункт способен работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом, при котором воздушные цели могут быть сбиты без человеческого вмешательства. Игнат подтвердил, что автоматический режим был активирован в ночь на 16 мая.

"Уничтожить систему каким-то там "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что они там рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", — добавил Игнат.

Напомним, чиновник США заявил, что американская система Patriot, вероятно, была повреждена в результате ночных ракетных обстрелов Киева. Он отметил, что комплекс не был полностью уничтожен.