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Гнат розповів, коли в Україні з'являться Patriot

15 квітня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Гнат розповів, коли в Україні з'являться Patriot
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Фото: Ukraine Media Center
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня, який припадає на 16 квітня.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у програмі "Говорить великий Львів".

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Він зазначив, що конкретних термінів поки що немає і ніхто не може їх чітко визначити, проте, за його словами, системи Patriot та Samp-T з'являться на території України найближчим часом.

Ігнат також додав, що точну дату отримання ЗРК Patriot та Samp-T можна буде дізнатися лише тоді, коли українські військові збивають перший російський літак.

ЗРК Patriot є однією з найпотужніших систем ППО у світі та розроблений для захисту від повітряних атак та ракетних ударів. Очікується, що постачання цих комплексів на Україну підвищить її оборонну спроможність і захистить її від можливих агресорів.

Раніше Юрій Ігнат вже повідомляв про те, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot та Samp-T найближчим часом, проте тоді не було конкретних термінів.

Нагадаємо, що раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

 

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