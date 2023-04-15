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Игнат рассказал, когда в Украине появятся Patriot

15 апреля 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат рассказал, когда в Украине появятся Patriot
Cпикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Фото: Ukraine Media Center
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи, которая приходится на 16 апреля. 

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в программе "Говорит великий Львов". 

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Что сказал Игнат

Он отметил, что конкретных сроков пока нет и никто не может их четко определить, однако, по его словам, системы Patriot и Samp-T появятся на территории Украины в ближайшее время.

Игнат также добавил, что точную дату получения ЗРК Patriot и Samp-T можно будет узнать только тогда, когда украинские военные сбивают первый российский самолет.

ЗРК Patriot является одной из самых мощных систем ПВО в мире и разработан для защиты от воздушных атак и ракетных ударов. Ожидается, что поставка этих комплексов на Украину повысит ее оборонную способность и защитит ее от возможных агрессоров.

Ранее Юрий Игнат уже сообщал о том, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot и Samp-T в ближайшее время, однако тогда не было никаких конкретных сроков.

Напомним, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставку зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут обучаться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

 

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