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Игнат рассказал, когда в Украину поступят ЗРК Patriot и Samp-T

9 апреля 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Зеркало недели
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставку зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут обучаться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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ЗРК Patriot, принятый на вооружение армией США в начале 1980-х годов, предназначен для поражения и перехвата целей на высоте до 24 км. Новейшая модификация, PAC-3, способна сбивать баллистические ракеты, а также гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон". Он использует передовые ракеты-перехватчики и радиолокационные системы, обеспечивая четыре основных функции: связь, командование и управление, радиолокационное наблюдение и наведение ракет.

Что такое ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T является противоракетной системой обороны, предназначенной для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет. Развертывание системы SAMP/T имеет оборонительную цель, направленную на защиту населения, сил и территории стран Альянса в рамках коллективной обороны НАТО.

Поставка этих зенитно-ракетных комплексов на Украину является важным шагом в обеспечении ее безопасности и обороноспособности в условиях непрерывных угроз со стороны россии.

Напомним, что польские и словацкие МиГ-29 кардинально не изменили ситуацию в воздушных силах Украины. Для контрнаступления ВСУ и победы над россией этих истребителей недостаточно.

Юрий Игнат подчеркнул, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад. Три из этих бригад имеют на вооружении самолеты МиГ-29.

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