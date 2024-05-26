Годжес пояснив, чому росіяни б'ють по енергосистемі України і чи допоможуть F-16

Генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів у відставці Бен Годжес. Фото: Reuters

Генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів у відставці Бен Годжес переконаний, що у росіян просто немає іншого виходу, окрім як руйнувати енергосистему України. При цьому він зазначив, що винищувачі F-16 не є "магічним" рішенням, яке допоможе одразу вирішити всі проблеми.

Такі думки Годжес висловив в інтерв'ю телеканалу Рада.

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"Я думаю, у росіян просто немає інших реальних варіантів. Не думаю, що Росія може нокаутувати Україну. Їхня єдина надія полягає в тому, що Захід втомиться, ми перестанемо підтримувати Україну і вони зможуть розхитувати ситуацію, підриваючи здатність України розвивати свою оборонну промисловість", — зазначив Годжес.

Він додав, що така стратегія стосується і енергетичної галузі України. На його думку, росіяни хочуть завдати їй критичної шкоди до того, як Україні нададуть системи протиповітряної оборони.

Також Годжес гостро розкритикував позицію США та їхніх союзників по НАТО щодо допомоги Україні.

"Мене дуже засмучує, що наші пілоти допомогають Ізраїлю збивати іранські ракети, хоча Ізраїль вже має найкращу протиповітряну оборону в світі. То чому ми не можемо допомогти Україні у той самий спосіб?" — запитує генерал.

F-16 не є "магією"

Він зазначив, що така позиція є вкрай поганою політикою з боку Штатів і Заходу. Годжес також додав, що винищувачі F-16 можуть допомогти Україні переломити ситуацію, але до цього ще треба дійти.

"В F-16 немає нічого магічного. В українських Повітряних силах пілоти будуть такі ж вправні, як американські, британські та інші на F-16. Але знадобиться час, щоб навчитися отримати максимальну користь від цих літаків", — підкреслив Годжес.

Раніше Годжес заявив, що в Україні потрібно посилити мобілізацію.