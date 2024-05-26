Годжес объяснил, почему россияне бьют по энергосистеме Украины и помогут ли F-16

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес. Фото: Reuters

Генерал-лейтенант армии Соединенных Штатов в отставке Бен Годжес убежден, что у россиян просто нет другого выхода, кроме как разрушать энергосистему Украины. При этом он отметил, что истребители F-16 не являются "магическим" решением, которое поможет решить все проблемы.

Такие мнения Годжес высказал в интервью телеканалу Рада.

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"Я думаю, у россиян просто нет других реальных вариантов. Не думаю, что Россия может нокаутировать Украину. Их единственная надежда состоит в том, что Запад устанет, мы перестанем поддерживать Украину и они смогут расшатывать ситуацию, подрывая способность Украины развивать свою оборонную промышленность", — отметил Годжес.

Он добавил, что подобная стратегия касается и энергетической отрасли Украины. По его мнению, россияне хотят нанести ей критический вред до того, как Украине предоставят системы противовоздушной обороны.

Также Годжес остро раскритиковал позицию США и их союзников по НАТО по поводу помощи Украине.

"Меня очень огорчает, что наши пилоты помогают Израилю сбивать иранские ракеты, хотя у Израиля уже есть лучшая противовоздушная оборона в мире. Так почему мы не можем помочь Украине таким же образом?" — спрашивает генерал.

F-16 не является "магией"

Он отметил, что такая позиция крайне плохая политика со стороны Штатов и Запада. Годжес также добавил, что истребители F-16 могут помочь Украине переломить ситуацию, но до этого еще нужно дойти.

"У F-16 нет ничего магического. В украинских Воздушных силах пилоты будут такие же искусные, как американские, британские и другие на F-16. Но понадобится время, чтобы научиться извлечь максимальную пользу от этих самолетов", — подчеркнул Годжес.

Ранее Годжес заявил, что в Украине нужно усилить мобилизацию.