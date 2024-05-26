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Генерал армії США пояснив, коли Україна мала би отримати винищувачі F-16

26 травня 2024 17:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Генерал армії США пояснив, коли Україна мала би отримати винищувачі F-16
Військовий біля винищувача F-16. Фото ілюстративне: UNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил Сполучених Штатів Девід Дептулу переконаний, що Україна мала отримати винищувачі F-16 ще два роки тому. Тепер вона має навчитися використовувати ці літаки.

Про це Дептулу розповів в інтерв'ю АрміяInform у неділю, 26 травня.

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"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", — сказав Дептулу.

Окрім того, американський генерал вважає, що F-16 посилять Повітряні сили ЗСУ, але їх кількість має значення.

Дептулу додав, що чим більше літаків F-16 і їх кращі версії Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.

"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16", — заявив генерал США.

Він підкреслив, що такі дії стануть продовженням посилення спроможностей Повітряних сил України у протидії російським загарбникам.

Раніше ми повідомляли, що речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган заявила, що перша група українських пілотів пройшла підготовку на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Тепер вони прямують на додаткові заняття.

Українські пілоти продовжують навчання, аби у майбутньому сісти на борт обіцяних партнерами винищувачів F-16. Для цього Чехія надала воїнам спеціальний авіатренажер.

США
війна
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Україна
винищувач
війна в Україні
F-16

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