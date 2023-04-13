Голова ЄС закликає притягнути до відповідальності військових рф за жорстоку страту полоненого

Голова Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: Jean-Francois Badias

В ЄС закликали притягнути до відповідальності винних у жорстокій страті українського полоненого. Жозеп Боррель "глибоко шокований" відео.

Про це заявив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

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Відповідальність за жорстоку страту

Нещодавно в соціальних мережах поширилось відео жорстокої страти українського полоненого. Країни ЄС не змовчали.

"Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно!" — заявив очільник.

Нагадаємо, що Чеський президент Петр Павел висловив свою думку про відео, на якому страчують українського військовополоненого. Якщо це відео підтвердиться як правдиве, то Росія має бути прирівняна до ІДІЛ.