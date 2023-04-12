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Страта українського військового: російські ЗМІ повідомляють, що на відео дізналися "вагнерівців"

12 квітня 2023 23:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Страта українського військового: російські ЗМІ повідомляють, що на відео дізналися "вагнерівців"
Найманці ПВК Вагнера. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив в ефірі YouTube-каналу "Ходорківський Live", що ПВК Вагнера причетна до вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Осєчкін зв'язався з колишнім бійцем ПВК Вагнера Андрієм Медведєвим, який упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписи з характерних позивних і промови. Осєчкін оголосив про винагороду у розмірі трьох тисяч євро за інформацію про людей на відео.

Відео вбивства українського полоненого поширилося у російських та українських соцмережах 11 квітня. На записі показано, як людині відрізають голову. Невідомо, ким, коли й де було записано відео, але передбачається, що вбивство сталося влітку 2022 року.

Зазначимо, що у 2017 році з'явилися відеозаписи, як бійці ПВК Вагнера б'ють кувалдою полоненого в Сирії, а потім розчленовують тіло, обливають бензином та спалюють. Ці відеозаписи також викликали міжнародний скандал.

Нагадаємо, що у Бучі підполковник та троє окупантів катували мирних жителів та імітували їхню кару. Прокурори Київської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у порядку спеціального досудового розслідування.

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