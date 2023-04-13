Глава ЕС призывает привлечь к ответственности военных РФ за жестокую казнь пленника
В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в жестокой казни украинского пленника. Жозеп Боррель "глубоко шокирован" видео.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Ответственность за жестокую казнь
Недавно в социальных сетях распространилось видео жестокой казни украинского пленника. Страны ЕС не смолчали.
"Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется!" — заявил глава.
Напомним, что Чешский президент Петр Павел выразил свое мнение о видео, на котором казнят украинского военнопленного. Если это видео подтвердится как правдивое, то Россия должна быть приравнена к ИГИЛ.