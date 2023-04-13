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Глава ЕС призывает привлечь к ответственности военных РФ за жестокую казнь пленника

13 апреля 2023 10:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Глава ЕС призывает привлечь к ответственности военных РФ за жестокую казнь пленника
Глава Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: Jean-Francois Badias
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в жестокой казни украинского пленника. Жозеп Боррель "глубоко шокирован" видео.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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Недавно в социальных сетях распространилось видео жестокой казни украинского пленника. Страны ЕС не смолчали.

"Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется!" — заявил глава.

Напомним, что Чешский президент Петр Павел выразил свое мнение о видео, на котором казнят украинского военнопленного. Если это видео подтвердится как правдивое, то Россия должна быть приравнена к ИГИЛ.

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