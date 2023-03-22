Голова КМВА Попко розповів про нічну атаку БпЛА на столицю: скільки цілей ліквідовано
У ніч на 22 березня ворог знову атакував Київ іранськими дронами-камікадзе. На щастя, силам ППО вдалося збити усі ворожі цілі.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Нічна атака на столицю
Цієї ночі окупаційна армія росії запустила смертоносні БпЛА "Shahed" в напрямку столиці. Але сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.
"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БпЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені", — заявив Сергій Попко.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.
Окремо начальник Київської міської військової адміністрації подякував силам ППО, які майстерно ліквідували усі ворожі цілі.
"Маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба — силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!", — заявив він.
Нагадаємо, вчора, 21 березня, окупанти завдали ракетної атаки по Одесі.