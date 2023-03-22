Глава КМВА Попко рассказал о ночной атаке БпЛА на столицу: сколько целей ликвидировано

Обошлось без жертв и разрушений

В ночь на 22 марта враг снова атаковал Киев иранскими дронами-камикадзе. К счастью, силам ПВО удалось сбить все враждебные цели.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ночная атака на столицу

Этой ночью оккупационная армия россии запустила смертоносные БпЛА "Shahed" в направлении столицы. Но силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

"Враг не прекращает атаки на Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БпЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены", — заявил Сергей Попко.

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

Отдельно начальник Киевской городской военной администрации поблагодарил сил ПВО, которые мастерски ликвидировали все враждебные цели.

"Должны в очередной раз благодарить наших охранников неба — сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!" , – заявил он.

Напомним, вчера, 21 марта, оккупанты нанесли ракетную атаку по Одессе.