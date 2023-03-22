Глава КМВА Попко рассказал о ночной атаке БпЛА на столицу: сколько целей ликвидировано
В ночь на 22 марта враг снова атаковал Киев иранскими дронами-камикадзе. К счастью, силам ПВО удалось сбить все враждебные цели.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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Ночная атака на столицу
Этой ночью оккупационная армия россии запустила смертоносные БпЛА "Shahed" в направлении столицы. Но силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.
"Враг не прекращает атаки на Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БпЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены", — заявил Сергей Попко.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Отдельно начальник Киевской городской военной администрации поблагодарил сил ПВО, которые мастерски ликвидировали все враждебные цели.
"Должны в очередной раз благодарить наших охранников неба — сил противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине!" , – заявил он.
Напомним, вчера, 21 марта, оккупанты нанесли ракетную атаку по Одессе.