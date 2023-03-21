Росіяни побачили "американський слід" на БпЛА, які атакували Джанкой

Окупаційна "влада" Криму вважає, що до атаки можуть бути причетні американці

Самопроголошена влада Криму побачила на безпілотниках, які впали в Джанкої, "слід США". На деяких з них були наклеєні меми та знаки зодіаку.

Про це пише тамтешнє видання "Крымский ветер".

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Окупанти вже традиційно звинувачують у всьому США. Тому й не дивно, що у вчорашніх вибухах в місті Джанкой, що в Криму, загарбники побачили "американський слід".

Найбільше окупаційну владу півострова збентежили наклеєні на БпЛА американські меми та знаки зодіаку. Ба більше, радник російського "голови" Криму Олег Крючков заявив, що їх виготовили в США, бо на одному з уламків була наклейка із американським сайтом.

"Насправді на цьому сайті справді нібито продають пропелери для дронів, проте каталогу там немає, лише кілька неклікабельних фотографій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупаційна влада Криму запроваджує режим надзвичайної ситуації в Джанкої. Напередодні місто було атаковане безпілотниками.

Своєю чергою українська розвідка розповіла, що вибухом у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які транспортували залізницею.