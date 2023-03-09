Голова Львівської ОВА показав наслідки ракетного прильоту по Золочівськму району
Сьогодні близько 4 години ранку в Золочівському районі сталася трагедія, спричинена падінням ракети ворога. Як результат, два будинки були повністю зруйновані, а ще один частково.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
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Наслідки прильоту ракети
За словами Козицького, нещасні жертви теракту — дві родини, загалом 5 людей загинули.
Крім того, понад 20 будинків було пошкоджено, з дахами та вибитими вікнами. Декілька місцевих жителів отримали легкі травми, але постраждалих у тяжкому чи критичному стані не було.
Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки росіян на Львівщині за попередньою інформацією загинули чотири особи (двоє чоловіків та дві жінки). Зокрема, у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди знаходилися вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.
Глава Золочівської громади Віктор Коваленко також повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу.