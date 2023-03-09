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Голова Львівської ОВА показав наслідки ракетного прильоту по Золочівськму району

9 березня 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наслідки прильоту ракети
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сьогодні близько 4 години ранку в Золочівському районі сталася трагедія, спричинена падінням ракети ворога. Як результат, два будинки були повністю зруйновані, а ще один частково.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Наслідки прильоту ракети

За словами Козицького, нещасні жертви теракту — дві родини, загалом 5 людей загинули.

Крім того, понад 20 будинків було пошкоджено, з дахами та вибитими вікнами. Декілька місцевих жителів отримали легкі травми, але постраждалих у тяжкому чи критичному стані не було.

Максим Козицький

Максим Козицький

Максим Козицький

Максим Козицький

Максим Козицький

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки росіян на Львівщині за попередньою інформацією загинули чотири особи (двоє чоловіків та дві жінки). Зокрема, у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди знаходилися вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.

Глава Золочівської громади Віктор Коваленко також повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу. 

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