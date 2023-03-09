Глава Львовской ОВА показал последствия ракетного прилета по Золочевскому району

Последствия прилета ракеты

Сегодня около 4 часов утра в Золочевском районе произошла трагедия, вызванная падением ракеты врага. Как результат, два дома были полностью разрушены, а еще один — частично.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Последствия прилета ракеты

По словам Козицкого несчастные жертвы теракта - две семьи, в общей сложности 5 человек погибли.

Кроме того, более 20 домов были повреждены, с крышами и выбитыми окнами. Несколько местных жителей получили легкие травмы, но пострадавших в тяжелом или критическом состоянии не было.

Напомним, что в результате массированной атаки россиян на Львовщине по предварительной информации из погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). В частности, в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились у себя дома. Завалы еще разбирают, под ними могут находиться другие люди.

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко также сообщил о погибших в результате утренних обстрелов.