Глава Львовской ОВА показал последствия ракетного прилета по Золочевскому району
Сегодня около 4 часов утра в Золочевском районе произошла трагедия, вызванная падением ракеты врага. Как результат, два дома были полностью разрушены, а еще один — частично.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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Последствия прилета ракеты
По словам Козицкого несчастные жертвы теракта - две семьи, в общей сложности 5 человек погибли.
Кроме того, более 20 домов были повреждены, с крышами и выбитыми окнами. Несколько местных жителей получили легкие травмы, но пострадавших в тяжелом или критическом состоянии не было.
Напомним, что в результате массированной атаки россиян на Львовщине по предварительной информации из погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). В частности, в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились у себя дома. Завалы еще разбирают, под ними могут находиться другие люди.
Глава Золочевской общины Виктор Коваленко также сообщил о погибших в результате утренних обстрелов.