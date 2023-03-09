Під час ракетної атаки на Львівщині загинуло четверо людей

В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне

В результате массированной атаки россиян на Львовщине по предварительной информации из огибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). В частности, в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились у себя дома. Завалы еще разбирают, под ними могут находиться другие люди.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, в течение четырех часов этой ночи продолжалась воздушная тревога. К сожалению, есть тяжелые последствия в разных областях нашего государства. На Львовщине — тоже. В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Ее уже потушили", — сообщил Максим Козицкий.

В целом пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

"Вечная память тем, кого этой ночью мы потеряли навсегда. Это очень больно. Соболезнования родным погибших", - добавил он.

Глава Золочевской общины Виктор Коваленко, также сообщил о погибших в результате утренних обстрелов.

"Эта ночь была сложной для сил ПВО. Спасибо вам за работу! По предварительной информации в нашу сторону летели дроны и ракеты. Враг бесится. Раненый российский медведь загнан в ловушку. Успеха на фронте у них не было уже давно. Поэтому выбирают бессмысленную хаотическую стрельбу. по всей Украине. Стреляют куда угодно, потому что у них здесь повсюду враги. Каждый, кто имеет хоть немного здравого смысла, совесть и ощущение справедливости являются врагом для этой недоимперии", — сообщил глава Виктор Коваленко.

В то же время, жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях, пока она продолжается.

Напомним, ночью с 8 на 9 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сигнал опасности во Львовской области раздался в 02:40, отбой - в 06:46.

Добавим, мы ранее писали, что известно о массированной ракетной атаке по Украине.

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