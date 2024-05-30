Ціни, зарплати та соцвиплати у Криму

Голова Меджлісу Рефат Чубаров. Фото: скріншот

В тимчасово окупованому Криму стрімко зростають ціни, тим часом зарплати та соціальні виплати стоять на місці. Зростання цін пов'язують з активізацією українських військових, які б'ють по військових об'єктах РФ на півострові.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Останнім часом з'являються повідомлення про те, що ціни в Криму зросли втричі. Тим часом зарплати та пенсії стоять на місці.

"Пам'ятаю, коли росіяни почали будувати Керченський міст, було багато бадьорих стверджень, що після його відкриття все буде значно дешевше. Міст побудували, а ціни ростуть далі. Логістика логістикою, але економіку не обдуриш. Із серпня 2022 року, коли ЗСУ почала наносити удари по військовим об’єктам в Криму, ціни знову пішли вгору. Адже всі ризики бізнес переклав у ціну і відповідно на споживача", — розповів голова Меджлісу.

З соцвиплатами та зарплатами в бюджетнй сфері ситуація не краща. Після анексії Криму, аби залучити побільше симпатії людей, окупанти пішли на популярні речі — збільшили пенсії та зарплати в 3,8 разів. Але тривало це недовго.

"Таким чином окупанти купували симпатії кримчан, аби ті або ж мовчали або ж навпаки хвалили Росію. Мовляв, нарешті їм стало добре жити. Але це тривало недовго. В грудні 2014 – січні 2015 ціни відпустили, і вони зрівнялися із зарплатами. Але в Криму є категорії, які задоволені зарплатами — це співробітники каральних структур, окупаційне управління", — пояснив Рефат Чубаров.

Нагадаємо, голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескандер Барієв заявив, що кримські татари зазнають дискримінації з боку росіян через те, що не підтримали анексію у 2014 році.

Також зазначимо, що українські військові поцілили в Криму по російському малому ракетному кораблю "Циклон".