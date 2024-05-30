Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Голова Меджлісу розповів про ціни, зарплати та соцвиплати у Криму arrow

Голова Меджлісу розповів про ціни, зарплати та соцвиплати у Криму

30 травня 2024 05:41
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Ціни, зарплати та соцвиплати у Криму
Голова Меджлісу Рефат Чубаров. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

В тимчасово окупованому Криму стрімко зростають ціни, тим часом зарплати та соціальні виплати стоять на місці. Зростання цін пов'язують з активізацією українських військових, які б'ють по військових об'єктах РФ на півострові.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте також:

Стан економіки Криму

Останнім часом з'являються повідомлення про те, що ціни в Криму зросли втричі. Тим часом зарплати та пенсії стоять на місці.

"Пам'ятаю, коли росіяни почали будувати Керченський міст, було багато бадьорих стверджень, що після його відкриття все буде значно дешевше. Міст побудували, а ціни ростуть далі. Логістика логістикою, але економіку не обдуриш. Із серпня 2022 року, коли ЗСУ почала наносити удари по військовим об’єктам в Криму, ціни знову пішли вгору. Адже всі ризики бізнес переклав у ціну і відповідно на споживача", — розповів голова Меджлісу. 

З соцвиплатами та зарплатами в бюджетнй сфері ситуація не краща. Після анексії Криму, аби залучити побільше симпатії людей, окупанти пішли на популярні речі — збільшили пенсії та зарплати в 3,8 разів. Але тривало це недовго.

"Таким чином окупанти купували симпатії кримчан, аби ті або ж мовчали або ж навпаки хвалили Росію. Мовляв, нарешті їм стало добре жити. Але це тривало недовго. В грудні 2014 – січні 2015 ціни відпустили, і вони зрівнялися із зарплатами. Але в Криму є категорії, які задоволені зарплатами — це співробітники каральних структур, окупаційне управління", — пояснив Рефат Чубаров. 

Нагадаємо, голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескандер Барієв заявив, що кримські татари зазнають дискримінації з боку росіян через те, що не підтримали анексію у 2014 році. 

Також зазначимо, що українські військові поцілили в Криму по російському малому ракетному кораблю "Циклон"

зарплати
Крим
гроші
ціни
окупація
соцвиплати
Чубаров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном