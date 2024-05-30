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Глава Меджлиса рассказал о ценах, зарплатах и соцвыплатах в Крыму

30 мая 2024 05:41
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Цены, зарплаты и соцвыплаты в Крыму
Глава Меджлиса Рефат Чубаров. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированном Крыму стремительно растут цены, между тем зарплаты и социальные выплаты стоят на месте. Рост цен связывают с активизацией украинских военных, бьющих по военным объектам РФ на полуострове.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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В последнее время появляются сообщения о том, что цены в Крыму выросли в три раза. Тем временем зарплаты и пенсии стоят на месте.

"Помню, когда россияне начали строить Керченский мост, было много бодрых утверждений, что после его открытия все будет значительно дешевле. Мост построили, а цены растут дальше. Логистика логистикой, но экономику не проведешь. С августа 2022 года, когда ВСУ начала наносить удары по военным объектам в Крыму, цены снова пошли вверх. Ведь все риски бизнес перевел в цену и соответственно на потребителя", — рассказал глава Меджлиса.

С соцвыплатами и зарплатами в бюджетной сфере ситуация не лучше. После аннексии Крыма, чтобы привлечь побольше симпатии людей, оккупанты пошли на популярные вещи — увеличили пенсии и зарплаты в 3,8 раза. Но длилось это недолго.

"Таким образом оккупанты покупали симпатии крымчан, чтобы те или же молчали или наоборот хвалили Россию. Мол, наконец-то им стало хорошо жить. Но это продолжалось недолго. В декабре 2014 – январе 2015 цены отпустили, и они сравнялись с зарплатами. Но в Крыму есть категории, которые удовлетворены зарплатами — это сотрудники карательных структур, оккупационное управление", — пояснил Рефат Чубаров.

Напомним, глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскандер Бариев заявил, что крымские татары подвергаются дискриминации со стороны россиян из-за того, что не поддержали аннексию в 2014 году.

Также отметим, что украинские военные попали в Крым по российскому малому ракетному кораблю "Циклон".

зарплаты
Крым
деньги
цены
оккупация
соцвыплаты
Чубаров

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