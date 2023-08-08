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Голова ОВА розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники

8 серпня 2023 10:30
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Валерія Пержун
редактор
Голова ОВА розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники
Рятувальники на місці прильоту ракети у Покровську. Фото: ДСНС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Росія в черговий раз підтвердила свій статус держави-терориста. Так, окупанти зумисно після обстрілу Покровська завдали повторного удару по рятувальниках.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в етері Радіо Свобода.

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Навіщо окупанти завдали удару по рятувальникам

Як відомо, увечері 7 серпня росіяни завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську. 

"О 19:15 відбувся перший ракетний удар. О 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів — виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могли перебувати люди", — розповів голова ОВА.

Так, на місце прильоту оперативно прибули і поліцейські, і рятувальники ДСНС, і працівники ОВА. 

"Ми мали можливість відразу отримати, як тільки стало можливо, додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Розосереджено було і людей, і всіх зайвих. Очеплена територія була евакуйована. І в той короткий проміжок часу, це все відбувалось фактично у мене на очах, вдалось врятувати такими заходами велику кількість людей", — зазначив Павло Кириленко.

Однак російські терористи завдали повторного удару. Через дії окупантів загинули 7 людей. Ще 67 отримали поранення, з них — 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

За словами голови ОВА, наразі у важкому стані перебувають поліцейський та рятувальник. За їхнє життя зараз борються медики в сусідній з Донецькою області.

Також Кириленко зазначив, що тактику повторних ударів росіяни використовують не вперше.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Харківщині авіабомбами: є загиблі та поранені.

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