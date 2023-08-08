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Глава ОВА рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели

8 августа 2023 10:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Глава ОВА рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели
Спасатели на месте прилета ракеты в Покровске Фото: ГСЧС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Россия в очередной раз подтвердила свой статус государства-террориста. Так, оккупанты умышленно после обстрела Покровска нанесли повторный удар по спасателям.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире Радио Свобода.

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Как известно, вечером 7 августа россияне нанесли два ракетных удара по жилому дому в Покровске.

"В 19:15 произошел первый ракетный удар. В 19:52 произошел второй удар. Есть отработанный алгоритм не выезжать на место в зависимости от категории обстрелов — выезжать через определенный промежуток времени. Но в данном случае было попадание в жилой многоквартирный дом, где под завалами могли находиться люди", — рассказал глава ОВА.

Так, на место прилета оперативно прибыли и полицейские, и спасатели ГСЧС, и работники ОВА.

"Мы могли сразу получить, как только стало возможно, дополнительный сигнал о большой вероятности повторного удара. Рассредоточено было и людей, и всех лишних. Оцепленная территория была эвакуирована. И в тот короткий промежуток времени, это все происходило фактически у меня на глазах, удалось спасти такими мерами большое количество людей", — отметил Павел Кириленко.

Однако российские террористы нанесли повторный удар. Из-за действий окупантов погибли 7 человек. Еще 67 получили ранения, из них 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

По словам главы ОВА, сейчас в тяжелом состоянии находятся полицейский и спасатель. За их жизнь сейчас борются медики в соседней Донецкой области.

Также Кириленко отметил, что тактику повторных ударов россияне используют не в первый раз.

Напомним, оккупанты ударили по Харьковщине авиабомбами: есть погибшие и раненые.

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