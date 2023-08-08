Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбами: є загиблі та поранені
Вчора ввечері, 7 серпня, російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині. Двоє людей загинули, ще четверо — поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Обстріли Харківщини
Як відомо, окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Внаслідок удару пошкоджено шість будинків.
"Загинули двоє людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років, ще четверо людей — чоловіки 46, 59 та 61 року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", — йдеться у повідомленні.
Також постраждали та були госпіталізовані двоє співробітників ДСНС — 22 та 46 років, та двоє співробітників Нацполіції 21 та 24 років.
Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає.
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Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
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Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
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Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
Окрім того, протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік.
У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа.
А внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.
Своєю чергою у селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.
Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Є загиблі та поранені.
Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.