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Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбами: є загиблі та поранені

8 серпня 2023 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбами: є загиблі та поранені
Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора ввечері, 7 серпня, російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині. Двоє людей загинули, ще четверо — поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

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Як відомо, окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Внаслідок удару пошкоджено шість будинків.

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"Загинули двоє людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років, ще четверо людей — чоловіки 46, 59 та 61 року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", — йдеться у повідомленні. 

Також постраждали та були госпіталізовані двоє співробітників ДСНС — 22 та 46 років, та двоє співробітників Нацполіції 21 та 24 років.

Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає. 

  • Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
  • Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
  • Наслідки атаки Харківщини. Фото: t.me/ermaka2022
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Окрім того, протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік.

У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа. 

А внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. 

Своєю чергою у селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Є загиблі та поранені.

Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.

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