Голова штабу французької армії вперше приїхав в Україну та зустрівся з Залужним

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркар під час зустрічі в Україні. Фото: t.me/CinCAFU

Україну сьогодні, 13 квітня, вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Він провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про підсумки переговорів повідомив Валерій Залужний у Telegram.

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Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що такий візит є чітким сигналом підтримки української армії з боку французьких колег у війні з Росією.

"З генералом Бюркаром провели змістовні переговори. Ознайомив з ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребах України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, протиповітряній обороні та винищувачах F-16", — написав він.

Залужний також зазначив, що домовився з французьким генералом продовжувати співпрацю та підтримувати діалог у майбутньому.

Він додав, що українські військові готові ділитися досвідом зі своїми партнерами щодо ведення повномасштабної війни.

"Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", — написав Залужний.

Нагадаємо, 15 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Сторони обговорили, зокрема, посилення протиповітряної оборони України.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню нещодавно заявив про плани країни збільшити постачання 155-мм снарядів до України до 2 тисяч одиниць на місяць.