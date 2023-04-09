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Міноборони Франції спростувало інформацію, що на війні в Україні є їхні солдати

9 квітня 2023 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Речник міністра збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Фото: Міноборони України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони Франції заперечує присутність своїх солдатів в Україні. Про це йшлося у документах, які приписують Пентагону і які "злили" в російські мережі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

"Французькі війська не беруть участі в операціях в Україні. Цитовані документи не походять від французької армії. Ми не коментуємо документи, джерело яких невідоме", — сказав речник міністра збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Надсекретні документи Пентагону, які, як повідомляється, містять схеми і подробиці про очікувані поставки зброї, чисельність батальйонів та іншу конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, що мілблогери рф відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед майбутніми військовими діями ЗСУ.

Додамо, Юсов заявив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

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