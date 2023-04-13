Глава штаба французской армии впервые приехал в Украину и встретился с Залужным
Украину сегодня, 13 апреля, впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об итогах переговоров сообщил Валерий Залужный в Telegram.
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Главнокомандующий ВСУ отметил, что такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.
"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребностях Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", — написал он.
Залужный также отметил, что договорился с французским генералом продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.
Он добавил, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по ведению полномасштабной войны.
"Благодарю генерала Бюркара и народ Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", — написал Залужный.
Напомним, 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню недавно заявил о планах страны увеличить поставки 155-мм снарядов в Украину до 2 тысяч единиц в месяц.