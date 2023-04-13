Глава штаба французской армии впервые приехал в Украину и встретился с Залужным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркар во время встречи в Украине. Фото: t.me/CinCAFU

Украину сегодня, 13 апреля, впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об итогах переговоров сообщил Валерий Залужный в Telegram.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребностях Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", — написал он.

Залужный также отметил, что договорился с французским генералом продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.

Он добавил, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по ведению полномасштабной войны.

"Благодарю генерала Бюркара и народ Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", — написал Залужный.

Напомним, 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню недавно заявил о планах страны увеличить поставки 155-мм снарядов в Украину до 2 тысяч единиц в месяц.