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Голова Запорізької ОВА Малашко розповів про напружену ситуацію на ЗАЕС

24 квітня 2023 12:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Запорізької ОВА Малашко розповів про напружену ситуацію на ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Відповідно, ситуація на ЗАЕС є дуже напруженою.

Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Малашка, ситуація на Запорізькій атомній електростанції зараз є напруженою.

"Російські військові експлуатують  ядерний об'єкт як військову базу: зберігають там воєнну техніку та озброєння, проводять навчання", — наголосив очільник Запорізької ОВА.

Паспортизація в окупації

На окупованих територіях російська "адміністрація" змушує отримувати паспорти Російської Федерації представників медичної галузі.

Причиною такого тиску є бажання поставити українських медиків на військовий облік.

Окупанти і водопілля

Також Юрій Малашко зазначив, що ситуація із водопіллям обернулася проблемами для окупованих територій.

Тоді як на вільній території ситуація контрольована, то в окупованих регіонах росіяни розікрали насоси, потрібні для відкачування води. 

"Тому там ситуація важка", — наголосив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що 18 квітня Генпрокуратура оголосила підозру росіянину, який захопив владу на Запорізькій АЕС.

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