Глава Запорожской ОВА Малашко рассказал о напряженной ситуации на ЗАЭС
Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Соответственно, ситуация на ЗАЭС очень напряженная.
Об этом глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
Ситуация на Запорожской АЭС
По словам Малашко, ситуация на Запорожской атомной электростанции сейчас напряженная.
"Российские военные эксплуатируют ядерный объект как военную базу: хранят там военную технику и вооружение, проводят учения", — подчеркнул глава Запорожской ОВА.
Паспортизация в оккупации
На оккупированных территориях российская администрация заставляет получать паспорта Российской Федерации представителей медицинской отрасли.
Причиной такого давления есть желание поставить украинских медиков на военный учет.
Оккупанты и половодье
Также Юрий Малашко отметил, что ситуация с половодьем обернулась проблемами для оккупированных территорий.
В то время как на свободной территории ситуация контролируемая, то в оккупированных регионах россияне разворовали насосы, необходимые для откачки воды.
"Поэтому там ситуация тяжелая", — подчеркнул глава Запорожской ОВА.
Напомним, что 18 апреля Генпрокуратура объявила подозрение россиянину, захватившему власть на Запорожской АЭС.