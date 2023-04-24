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Глава Запорожской ОВА Малашко рассказал о напряженной ситуации на ЗАЭС

24 апреля 2023 12:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Запорожской ОВА Малашко рассказал о напряженной ситуации на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Соответственно, ситуация на ЗАЭС очень напряженная.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Ситуация на Запорожской АЭС

По словам Малашко, ситуация на Запорожской атомной электростанции сейчас напряженная.

"Российские военные эксплуатируют ядерный объект как военную базу: хранят там военную технику и вооружение, проводят учения", — подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Паспортизация в оккупации

На оккупированных территориях российская администрация заставляет получать паспорта Российской Федерации представителей медицинской отрасли.

Причиной такого давления есть желание поставить украинских медиков на военный учет.

Оккупанты и половодье

Также Юрий Малашко отметил, что ситуация с половодьем обернулась проблемами для оккупированных территорий.

В то время как на свободной территории ситуация контролируемая, то в оккупированных регионах россияне разворовали насосы, необходимые для откачки воды.

"Поэтому там ситуация тяжелая", — подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Напомним, что 18 апреля Генпрокуратура объявила подозрение россиянину, захватившему власть на Запорожской АЭС.

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