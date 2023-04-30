Голова Запорізької ОВА розповів про евакуацію людей з регіону
Протягом квітня із Запорізької області було евакуйовано 78 дітей. Регіональна влада намагається вивозити неповнолітніх разом із їхніми родинами.
Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
Евакуація із Запоріжжя
За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації, в регіоні продовжуються евакуація частини населення.
Йдеться перш за все про вивезення за межі прифронтової області родин із неповнолітніми дітьми.
Протягом квітня таким чином вдалося вивезти у безпечніші регіони 78 дітей.
Ситуація на лінії фронту
Запорізька регіональна влада намагається підтримувати роботу пунктів незламності у населених пунктах в районі фронту.
Також є резерв запасів, аби населення було забезпечене всім необхідним для життя в таких умовах.
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють непідконтрольну їм територію Запорізької області.
Так, 24 квітня ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння. Були зафіксовані руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.