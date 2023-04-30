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Голова Запорізької ОВА розповів про евакуацію людей з регіону

30 квітня 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Запорізької ОВА розповів про евакуацію людей з регіону
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Фото: Telegram-канал Юрій Малашко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом квітня із Запорізької області було евакуйовано 78 дітей. Регіональна влада намагається вивозити неповнолітніх разом із їхніми родинами.

Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Евакуація із Запоріжжя

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації, в регіоні продовжуються евакуація частини населення.

Йдеться перш за все про вивезення за межі прифронтової області родин із неповнолітніми дітьми.

Протягом квітня таким чином вдалося вивезти у безпечніші регіони 78 дітей.

Ситуація на лінії фронту

Запорізька регіональна влада намагається підтримувати роботу пунктів незламності у населених пунктах в районі фронту.

Також є резерв запасів, аби населення було забезпечене всім необхідним для життя в таких умовах.

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють непідконтрольну їм територію Запорізької області.

Так, 24 квітня ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння. Були зафіксовані руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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