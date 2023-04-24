"Напружена доба": у Запорізькій ОВА розповіли про нові обстріли з боку росіян

Наслідки обстрілу Запорізької області 31 березня 2023 року. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Минулої доби ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння. Є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Подробиці обстрілів

За інформацією Запорізької ОВА, окупанти протягом минулої доби здійснили 94 артобстріли, один ракетний, чотири авіаудари, три із реактивних систем залпового вогню та 10 із застосуванням БпЛА.

"Зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства", — написав він.

Нагадаємо, також повідомлялося, що протягом доби, 23 квітня, російські окупанти 83 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє мирних жителів регіону.

Відомо також, що російські окупаційні війська протягом 23 квітня обстріляли більше десяти населених пунктів у трьох районах Харківської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.