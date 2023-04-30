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Глава Запорожской ОВА рассказал об эвакуации людей из региона

30 апреля 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Запорожской ОВА рассказал об эвакуации людей из региона
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Фото: Telegram-канал Юрий Малашко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение апреля из Запорожской области было эвакуировано 78 детей. Региональные власти пытаются вывозить несовершеннолетних вместе с их семьями.

Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Эвакуация из Запорожья

По словам главы Запорожской областной военной администрации, в регионе продолжается эвакуация части населения.

Речь идет, прежде всего, о вывозе за пределы прифронтовой области семей с несовершеннолетними детьми.

В течение апреля таким образом удалось вывезти в более безопасные регионы 78 детей.

Ситуация на линии фронта

Запорожские региональные власти пытаются поддерживать работу пунктов несокрушимости в населенных пунктах в районе фронта.

Также есть резерв запасов, чтобы население было обеспечено всем необходимым для жизни в таких условиях.

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают неподконтрольную им территорию Запорожской области.

Так, 24 апреля враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел Запорожской области по разным видам вооружения. Были зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

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