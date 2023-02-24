Готові долати труднощі: у Гвардії наступу показали, як тренують своїх бійців

Гвардія наступу

Гвардія наступу показала, як проходить підготовка бійців бригади НГУ "Буревій". Вони тренуються у бронежилетах, аби бути готовими долати будь-які труднощі.

Відео опублікувала Гвардія наступу у своєму Telegram-каналі.

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"Бути готовим долати труднощі та навантаження. І не лише у спортивному одязі. А й у спорядженні. Саме такі тренування проходять бійці та новобранці, аби бути фізично підготовленими і сильними. Справжні воїни, справжні професіонали", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окрім загальної мобілізації в Україні активно іде набір до Гвардії наступу. Більше ніж 17 тисяч українців вже подали заявки, щоб захищати та звільняти країну від загарбників. Проте не всі громадяни розуміють різницю між звичайним призовом та вступом до лав штурмових бригад. У чому головні відмінності між загальною мобілізацією та набором до Гвардії наступу пояснив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також ми писали, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

Додамо, уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.