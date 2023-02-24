Готовы преодолевать трудности: в Гвардии наступления показали, как тренируют своих бойцов

Гвардия наступления

Гвардия наступления показала, как проходит подготовка бойцов бригады НГУ "Буревій". Они тренируются в бронежилетах, чтобы быть готовыми преодолевать какие-либо трудности.

Видео опубликовала Гвардия наступления в своем Telegram-канале.

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"Быть готовым преодолевать трудности и нагрузки. И не только в спортивной одежде. Но и в снаряжении. Именно такие тренировки проходят бойцы и новобранцы, чтобы быть физически подготовленными и сильными. Настоящие воины, настоящие профессионалы", — говорится в сообщении.

Напомним, кроме общей мобилизации в Украине активно идет набор в Гвардию наступления. Более 17 тысяч украинцев уже подали заявки, чтобы защищать и освобождать страну от захватчиков. Однако не все граждане понимают разницу между обычным призывом и вступлением в ряды штурмовых бригад. В чем главные отличия между общей мобилизацией и набором в Гвардию наступления объяснил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также мы писали, в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что такое Гвардия наступления, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.

Добавим, правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.