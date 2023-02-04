Уряд ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони

Солдати в режимі онлайн зможуть бачити поле бою з розташуванням ворожих сил

Уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

"Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити. Тепер всі сили безпеки і оборони офіційно зможуть користуватися платформою Delta. Уряд ухвалив відповідну постанову", — написав Федоров у Telegram.

За його словами, завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. До платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо.

"Delta — важливий компонент під час планування військових операцій. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу, додаючи нові функції. Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів", — додав Федоров.

Нагадаємо, впродовж доби, 2 лютого, ЗСУ уразили три райони зосередження окупантів та відбили атаки ворога в десяти населених пунктах Донецької та Луганської областей.

Також ми писали, що минулої доби, 3 лютого, Збройні сили України ліквідували 720 російських окупантів. Загалом від початку війни українські захисники ліквідували 130 590 російських солдатів.