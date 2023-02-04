Уряд ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони: чому це важливо
Уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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"Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити. Тепер всі сили безпеки і оборони офіційно зможуть користуватися платформою Delta. Уряд ухвалив відповідну постанову", — написав Федоров у Telegram.
За його словами, завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. До платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо.
"Delta — важливий компонент під час планування військових операцій. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу, додаючи нові функції. Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів", — додав Федоров.
Нагадаємо, впродовж доби, 2 лютого, ЗСУ уразили три райони зосередження окупантів та відбили атаки ворога в десяти населених пунктах Донецької та Луганської областей.
Також ми писали, що минулої доби, 3 лютого, Збройні сили України ліквідували 720 російських окупантів. Загалом від початку війни українські захисники ліквідували 130 590 російських солдатів.