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Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади, — Зеленський

24 липня 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка міцних відповідей російським терористам на їхні напади. За його словами, важливо те, що вся наша держава працює єдиною командою заради оборони.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Зеленський розповів про засідання Ставки. Найбільше уваги було приділено фронтовим питанням.

"Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємося вперед, і тим, де українські сили — в обороні. На всіх напрямках перше завдання — це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати — це справедливо", — наголосив Зеленський.

Глава держави подякував всім українським воїнам, які це забезпечують. За його словами, дуже важливо, що українські сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони. 

На Ставці було обговорено також питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору. 

"Захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського "зернового коридору". Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він обговорив ситуацію на фронті та розблокування Чорного моря.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту агропродукції. Він наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій.

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