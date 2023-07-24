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Готовим сильные ответы российским террористам на их нападения, — Зеленский

24 июля 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Готовим сильные ответы российским террористам на их нападения, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка сильных ответов российским террористам на их нападения. По его словам, важно то, что все наше государство работает единой командой ради обороны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Зеленский рассказал о заседании Ставки. Больше всего внимания было уделено на фронтовые вопросы.

"Максимум внимания и тем направлениям, где мы движемся вперед, и тем, где украинские силы — в обороне. На всех направлениях первая задача — это максимальное уничтожение оккупантов, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна ежедневно терять — это справедливо", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех украинских воинов, которые это обеспечивают. По его словам, очень важно, что украинские силы обороны и безопасности, все наше государство работают единой командой ради обороны.

На Ставке были обсуждены вопросы защиты от российского ракетного и дронового террора.

"Защита наших людей, наших городов, наших портов, черноморского "зернового коридора". Готовим сильные ответы российским террористам на их нападения", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он обсудил ситуацию на фронте и разблокировку Черного моря.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно экспорта агропродукции. Он подчеркнул, что нужно готовиться к любому развитию событий.

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