Контрнаступ почався пізніше, ніж очікувалося, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Контрнаступ ЗСУ почався пізніше, ніж очікувала Україна. Причиною цього став брак боєприпасів і техніки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

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За словами Зеленського, контрнаступ ЗСУ мав розпочатися ще навесні.

"У нас були плани розпочати це навесні, але ми цього не зробили, тому що, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, а також недостатньо належно навчених бригад — я маю на увазі, належним чином навчених цій зброї", — сказав Зеленський.

Глава держави також додає, що це росіяни використали на свою користь. А саме, замінували багато території, що наразі сповільнює просування ЗСУ.

"Безумовно, у них було трохи більше часу, ніж їм було потрібно; через це вони побудували всі ці лінії. І дійсно, у них на наших полях було багато мін. Через це нижчий темп наших контрнаступальних дій", — додав Зеленський.

Нагадаємо, за останній тиждень, в період з 17 по 23 липня, Сили оборони України знищили понад 4 тисячі окупантів на усіх ділянках фронту. Також російські загарбники втратили велику кількість військової техніки.

Додамо, що за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна повернула близько 50% територій, які захопила країна-терорист Росія з початку повномасштабного вторгнення. Однак, це лише початок контрнаступу.

Також ми писали, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.