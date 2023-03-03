Для провокації у Брянській області ФСБ заздалегідь заготовила трупи - інформатор

У російських спецслужб знову все пішло не за планом

Спецслужби рф готували провокацію в Брянській області, але через "коридор", підготовлений для підставних диверсантів, раптово зайшла справжня ДРГ.

Про це повідомляє російський правозахисний проект Gulagu.net із посиланням на джерело в російських спецслужбах, відоме під псевдонімом Wind of change.

За словами джерела, провокація передбачала жертви серед цивільного населення.

"Було заплановано "напад під фальшивим прапором", багато в чому — калька "ракетних обстрілів" перед 24.02.22, але в більш жорсткому форматі: жертви серед дітей, заручники, листівки, заклики до тероризму. Дуже обмежене коло осіб знало, низка причетних осіб мало уявлення з отриманих попередніх інструкцій", — йдеться у листі Wind of change, опублікованому правозахисниками.

"Справжня ДРГ впала як цеглина на голову"

Під час підготовки провокації з місця подій було заздалегідь прибрано військові підрозділи, які нічого не знали про операцію.

"Справжня ДРГ впала як цеглина на голову: коридор розчищали під "своїх" терористів, а на годину-півтори раніше туди прийшло РДК (Російський добровольчий корпус, який воює на боці України. — Ред.)", — повідомив Wind of change.

Архівне фото з телеграм-каналу "Русский Добровольческий Корпус"

Інформаційні нестиковки у висвітленні російською пропагандою "теракту" (інформація про кількість захоплених заручників, загиблих дітей тощо) пояснюється тим, що після появи справжніх диверсантів частина працівників вирішила, що "почалося".

"Велика секретність, розбалансування координації управління та надмірна старанність — суміш гримуча, в таких умовах у будь-кого пішли б збої", — пояснив інформатор.

Україна перехопила ініціативу

За словами джерела, поки російські спецслужби розібралися, що все пішло не за планом, ДРГ уже встигла залишити територію рф.

"Знову ж таки, все вказує, що їх чудово інструктували, а значить, ті, хто керував операцією з того боку, мали повну інформацію про запланований "рязанський цукор" на брянський мотив. Усією інформацією могло володіти настільки вузьке коло, що воно зовсім вузьке", — стверджує Wind of change.

За його припущеннями, "витік" міг статися через внутрішні розбірки на рівні вищого керівництва ФСБ.

"Можливо, так вирішували апаратні завдання вищого рівня — не бачу інших пояснень, як така інформація могла потрапити до чужих рук", — повідомило джерело.

Трупи були заготовлені заздалегідь

Щоб створити видимість ліквідації "ворога", спецслужби заздалегідь заготовили "трупи українських диверсантів" — у потрібний момент їх мали дістати з моргу.

"Знаходити" їх уже не будуть, судячи з ситуації. Цивільним пощастило більше: там трупозаготівля цілком могла б проходити в онлайн-режимі. Враховуючи прес-релізи про "безжально розстріляних дітей", все мало бути дуже жорстко. Прес-релізи вже були готові, про них уже знають більше людей, ніж можна собі дозволити, сподіваючись хоча б на натяк збереження секретності", — повідомив Wind of change.

Що ж до Російського добровольчого корпусу, то тепер ФСБ змушена приписувати йому "англосаксонський слід", щоб не визнавати, що українські спецслужби обвели росію круг пальця.

"Визнати за українськими службістами можливість проведення такого кидку — це означає себе підставити", — пояснив інформатор.