Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие
Представители "Русского добровольческого корпуса" записали видео из села Любечаны, где, как уверяли пропагандисты россии, заметили "украинскую ДРГ". Российские добровольцы призвали соотечественников восставать против путина.
Об этом сообщил сам "Русский добровольческий корпус".
-
"Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф
-
Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу
-
В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие
-
1000 литров в час: Одесчина получила фильтры высокой очистки воды
-
Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам
-
"Группа в 50 человек — это абсурд": Виктор Ягун об "украинских диверсантах" на Брянщине
-
Променяла манекенщика на боксера: с кем закрутила роман Мадонна
-
Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие
-
В украинской разведке рассказали, зачем россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове
-
ФСБ сообщает об уничтожении "украинской ДРГ", а администрация Брянщины говорит, что это вымысел Украины
Видеообращение "диверсантов"
На Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" (РДК) появилась видеозапись, на которой два представителя этого военного формирования.
Они заявили, что никаких "украинских ДРГ" в Брянской области нет, есть представители РДК, которые перешли государственную границу россии, чтобы воевать с путинским режимом.
Доказательства пребывания в рф
Представители РДК записали видео возле фельдшерско-акушерского пункта в селе Любичаны, чтобы подтвердить, что они находятся именно на территории россии, в Брянской области.
Российские добровольцы, ведущие на театре военных действий борьбу против путинской армии, призвали своих соотечественников поддержать их движение и восстать против нынешнего кремлевского режима.
Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".
Пишут, что диверсанты якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке украинской ДРГ на школьный автобус.
Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.
Позже пропагандисты России заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.
Комментарии российских властей разделились — в ФСБ заявили, что занялись ликвидацию "украинской ДРГ", а в администрации Брянской области неофициально уверяют, что все слухи о заложниках и взорванных объектах инфраструктуры выдумки Украины.
Фото из открытых источников