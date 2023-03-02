Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие

Ответственность за происходящее в Брянской области взяли на себя российские добровольцы

Представители "Русского добровольческого корпуса" записали видео из села Любечаны, где, как уверяли пропагандисты россии, заметили "украинскую ДРГ". Российские добровольцы призвали соотечественников восставать против путина.

Об этом сообщил сам "Русский добровольческий корпус".

Видеообращение "диверсантов"

На Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" (РДК) появилась видеозапись, на которой два представителя этого военного формирования.

Они заявили, что никаких "украинских ДРГ" в Брянской области нет, есть представители РДК, которые перешли государственную границу россии, чтобы воевать с путинским режимом.

Доказательства пребывания в рф

Представители РДК записали видео возле фельдшерско-акушерского пункта в селе Любичаны, чтобы подтвердить, что они находятся именно на территории россии, в Брянской области.

Российские добровольцы, ведущие на театре военных действий борьбу против путинской армии, призвали своих соотечественников поддержать их движение и восстать против нынешнего кремлевского режима.

Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Пишут, что диверсанты якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке украинской ДРГ на школьный автобус.

Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.

Позже пропагандисты России заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.

Комментарии российских властей разделились — в ФСБ заявили, что занялись ликвидацию "украинской ДРГ", а в администрации Брянской области неофициально уверяют, что все слухи о заложниках и взорванных объектах инфраструктуры выдумки Украины.

Фото из открытых источников