Для провокации в Брянской области ФСБ заранее заготовила трупы - - информатор

У российских спецслужб опять все пошло не по плану

Спецслужбы рф готовили провокацию в Брянской области, но по "коридору", подготовленному для подставных диверсантов, внезапно зашла настоящая ДРГ.

Об этом сообщает российский правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник в российских спецслужбах, известный под псевдонимом Wind of change.

По словам источника, провокация предполагала жертвы среди гражданского населения.

"Было запланировано "нападение под ложным флагом", во многом — калька "ракетных обстрелов" перед 24.02.22, но в более жестком формате: жертвы среди детей, заложники, листовки, призывы к терроризму. Очень ограниченный круг лиц знал, ряд причастных лиц имел представление в силу полученных предварительных инструкций", — говорится в письме Wind of change, опубликованном правозащитниками.

"Настоящая ДРГ упала как кирпич на голову"

При подготовке провокации с места событий были заранее убраны воинские подразделения, которые ничего не знали о операции.

"Настоящая ДРГ упала как кирпич на голову: коридор расчищали под "своих" террористов, а на час-полтора раньше туда пришло РДК (Русский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины. — Ред.)", — сообщил Wind of change.

Архивное фото с телеграмм-канала "Русский Добровольческий Корпус"

Информационные нестыковки в освещении российской пропагандой "теракта" (информация о численности захваченных заложников, погибших детей и т.д.) объясняется тем, что после появления настоящих диверсантов часть сотрудников решила, что "началось".

"Большая секретность, разбалансировка координации управления и излишняя исполнительность — смесь гремучая, в таких условиях у кого угодно пошли бы сбои", — объяснил информатор.

Украина перехватила инициативу

По словам источника, пока российские спецслужбы разобрались, что все идет не по плану, ДРГ уже успела покинуть территорию рф.

"Опять же, все указывает, что их прекрасно инструктировали, а значит, те, кто руководил операцией с той стороны, имели полную информацию о готовящемся "рязанском сахаре" на брянский мотив. Всей информацией мог располагать настолько узкий круг, что он совсем узкий", — утверждает Wind of change.

По его предположениям, "утечка" могла произойти из-за внутренних разборок на уровне высшего руководства ФСБ.

"Возможно, так решали аппаратные задачи высшего уровня — не вижу иных пояснений, как такая информация могла попасть в чужие руки", — сообщил источник.

Трупы были заготовлены заранее

Чтобы создать видимость ликвидации "врага", у спецслужб были заранее заготовлены "трупы украинских диверсантов" — в нужный момент их должны были достать из морга.

"Находить" их уже не будут, судя по ситуации. Гражданским повезло больше: там трупозаготовка вполне могла бы проходить в онлайн-режиме. Учитывая пресс-релизы про "безжалостно расстрелянных детей", все должно было быть очень жестко. Пресс-релизы уже были готовы, о них уже знают больше людей, чем можно себе позволить в надежде хотя бы на намек сохранения секретности", — сообщил Wind of change.

Что касается Русского добровольческого корпуса, то теперь ФСБ вынуждена приписывать ему "англосаксонский след", чтобы не признавать, что украинские спецслужбы обвели россию вокруг пальца.

"Признать за украинскими службистами возможность проведения такого кидка — это значит себя подставить", — объяснил информатор.