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Грабують села і тікають у Крим: дії окупантів на лівобережжі Херсонщини

3 березня 2023 11:14
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Контрнаступ ЗСУ: окупанти тікають з Херсонщини в Крим
Ситуація на лівому березі Херсонщини
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Лівобережна частина Херсонщини досі в окупації, росіяни змушують людей евакуюватися, а самі грабують їхні домівки. Після того тікають у Крим, бо ЗСУ близько. 

Про це екслюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Хлань

"Стан окупованої Херсонщини продовжує бути складним. Є випадки, що окупанти з глибини обстрілюють міста, які розташовані в окупації", — сказав Хлань. 

За його словами,  таким чином людей змушують виїхати, нагнітають ситуацію з примусовою евакуацією. 

"Наразі ведеться пограбунок міст Гола Пристань та Олешки. Вивозиться все, що можна вивезти. Окупаційні адміністрації евакуювалися до Генічеського району в Арабатську стрілку, а деякі колаборанти тікають до Криму розуміючи, що їм довго втриматися не вдасться", — додав Хлань.

Нагадаємо, за добу 2 березня ворог 65 разів обстріляв Херсонщину, це менше ніж було останнім часом. Все тому, що діє влучна атака Збройних сил України. 

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