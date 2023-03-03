Контрнаступ ЗСУ: окупанти тікають з Херсонщини в Крим

Грабують села і тікають у Крим: дії окупантів на лівобережжі Херсонщини
Лівобережна частина Херсонщини досі в окупації, росіяни змушують людей евакуюватися, а самі грабують їхні домівки. Після того тікають у Крим, бо ЗСУ близько.
Про це екслюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Стан окупованої Херсонщини продовжує бути складним. Є випадки, що окупанти з глибини обстрілюють міста, які розташовані в окупації", — сказав Хлань.
За його словами, таким чином людей змушують виїхати, нагнітають ситуацію з примусовою евакуацією.
"Наразі ведеться пограбунок міст Гола Пристань та Олешки. Вивозиться все, що можна вивезти. Окупаційні адміністрації евакуювалися до Генічеського району в Арабатську стрілку, а деякі колаборанти тікають до Криму розуміючи, що їм довго втриматися не вдасться", — додав Хлань.
Нагадаємо, за добу 2 березня ворог 65 разів обстріляв Херсонщину, це менше ніж було останнім часом. Все тому, що діє влучна атака Збройних сил України.