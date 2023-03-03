Ситуація на Херсонщині за добу: обстріли ворога і контрнаступ ЗСУ

Ворожих обстрілів менше, ЗСУ йде в контрнаступ: ситуація на Херсонщині за добу
За добу 2 березня ворог 65 разів обстріляв Херсонщину, це менше ніж було останнім часом. Все тому, що діє влучна атака Збройних сил України.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"За минулу добу окупанти 65 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини, 366 снарядів було випущено. Чотири обстріли прийшлися саме на обласний центр. Кількість обстрілів зменшилася, бо йде чітка і влучна контратака наших ЗСУ на лівобережжі, зокрема і по артилерійських розрахунках", — сказав Хлань.
За минулу добу в регіоні одна людина загинула, 17 людей постраждали, з яких одна дитина. Також за добу з Херсонщини евакуювалися 98 людей.
Нагадаємо, Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені.