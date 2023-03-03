Контрнаступление ВСУ: оккупанты бегут из Херсона в Крым

Грабят села и бегут в Крым: действия оккупантов на левобережье Херсонщины
Левобережная часть Херсона до сих пор в оккупации, россияне заставляют людей эвакуироваться, а сами грабят их дома. После этого бегут в Крым, потому что ВСУ близко.
Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"Состояние оккупированной Херсонщины продолжает быть сложным. Есть случаи, что оккупанты из глубины обстреливают города, расположенные в оккупации" , — сказал Хлань.
По его словам, таким образом людей вынуждают уехать, нагнетают ситуацию с принудительной эвакуацией.
"В настоящее время ведется ограбление городов Голая Пристань и Олешки. Вывозится все, что можно вывезти. Оккупационные администрации эвакуировались в Генический район в Арабатскую стрелку, а некоторые коллаборанты убегают в Крым, понимая, что им долго удержаться не удастся", — добавил Хлань.
Напомним, за сутки 2 марта враг 65 раз обстрелял Херсонщину, это меньше, чем было в последнее время. Все потому, что действует точная атака Вооруженных сил Украины.