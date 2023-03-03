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Грабят села и бегут в Крым: действия оккупантов на левобережье Херсонщины

3 марта 2023 11:14
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Контрнаступление ВСУ: оккупанты бегут из Херсона в Крым
Ситуация на левом берегу Херсона
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Левобережная часть Херсона до сих пор в оккупации, россияне заставляют людей эвакуироваться, а сами грабят их дома. После этого бегут в Крым, потому что ВСУ близко.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Хлань

"Состояние оккупированной Херсонщины продолжает быть сложным. Есть случаи, что оккупанты из глубины обстреливают города, расположенные в оккупации" , — сказал Хлань.

По его словам, таким образом людей вынуждают уехать, нагнетают ситуацию с принудительной эвакуацией.

"В настоящее время ведется ограбление городов Голая Пристань и Олешки. Вывозится все, что можно вывезти. Оккупационные администрации эвакуировались в Генический район в Арабатскую стрелку, а некоторые коллаборанты убегают в Крым, понимая, что им долго удержаться не удастся", — добавил Хлань.

Напомним, за сутки 2 марта враг 65 раз обстрелял Херсонщину, это меньше, чем было в последнее время. Все потому, что действует точная атака Вооруженных сил Украины.

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