Контрнаступление ВСУ: оккупанты бегут из Херсона в Крым

Ситуация на левом берегу Херсона

Левобережная часть Херсона до сих пор в оккупации, россияне заставляют людей эвакуироваться, а сами грабят их дома. После этого бегут в Крым, потому что ВСУ близко.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Состояние оккупированной Херсонщины продолжает быть сложным. Есть случаи, что оккупанты из глубины обстреливают города, расположенные в оккупации" , — сказал Хлань.

По его словам, таким образом людей вынуждают уехать, нагнетают ситуацию с принудительной эвакуацией.

"В настоящее время ведется ограбление городов Голая Пристань и Олешки. Вывозится все, что можно вывезти. Оккупационные администрации эвакуировались в Генический район в Арабатскую стрелку, а некоторые коллаборанты убегают в Крым, понимая, что им долго удержаться не удастся", — добавил Хлань.

Напомним, за сутки 2 марта враг 65 раз обстрелял Херсонщину, это меньше, чем было в последнее время. Все потому, что действует точная атака Вооруженных сил Украины.