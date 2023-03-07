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Грабують та планують вибори: ситуація на окупованій Херсонщині за добу

7 березня 2023 11:47
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Обстріл Херсонщини: окупанти проводять фільтрацію
Хлань розповів ситуацію на Херсонщині
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На окупованій лівобережній Херсонщині окупанти продовжують фільтраційні заходи, проводять примусову паспортизацію та готують людей до виборів до держдуми рф. 

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Сергій Хлань

"На лівобережній частині продовжує тривати примусова паспортизація, у людей вилучають майно, накладають штрафи на пересування автомобільним транспортом на українських номерах і лякають, що такі машини будуть вилучатися", — сказав Хлань. 

За його словами, у людей вилучають земельні ділянки та паї, якщо вони відмовляються від російського паспорта. 

"Посилюється фільтрація. Окупанти готуються до проведення виборів восени до держдуми. Але такі плани ми вже бачили у Херсоні та фейкові референдуми. Але їм треба забиратися і тікати, бо Херсонщина буде вільна", — додав Хлань. 

Нагадаємо, ворог здійснює маневри з пересуванням колон військової техніки в районах Нової Каховки та Армянська. Противник має на меті ввести в оману українські Сили оборони. 

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