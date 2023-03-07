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Грабят и планируют выборы: ситуация на оккупированной Херсонщине за сутки

7 марта 2023 11:47
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Обстрел Херсонщины: оккупанты проводят фильтрацию
Хлань рассказал ситуацию в Херсонской области
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На оккупированной левобережной Херсонщине оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, проводят принудительную паспортизацию и готовят людей к выборам в госдуму россии.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Сергей Хлань

"На левобережной части продолжается принудительная паспортизация, у людей изымают имущество, налагают штрафы на передвижение автомобильным транспортом на украинских номерах и пугают, что такие машины будут изыматься", — сказал Хлань.

По его словам, у людей изымают земельные участки и паи, если они отказываются от российского паспорта.

"Усиливается фильтрация. Оккупанты готовятся к проведению выборов осенью в госдуму. Но такие планы мы уже видели в Херсоне и фейковые референдумы. Но им нужно забираться и убегать, потому что Херсонщина будет свободна", — добавил Хлань.

Напомним, враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Противник имеет целью ввести в заблуждение украинские Силы обороны.

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