Обстрел Херсонщины: оккупанты проводят фильтрацию

Грабят и планируют выборы: ситуация на оккупированной Херсонщине за сутки
На оккупированной левобережной Херсонщине оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, проводят принудительную паспортизацию и готовят людей к выборам в госдуму россии.
Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
-
Канада хочет проверить, не вмешивался ли в ее выборы Китай в 2021 году
-
Украина ведет переговоры по продлению зернового соглашения, — Reuters
-
В Одессе родилось 127 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Фонд Вадима Столара запускает грантовую программу для неприбыльных организаций
-
ЦРУ и СБУ: Лукашенко рассказал, кто ответственен за взрыв в Мачулищах
-
Шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон: кого ищут продюсеры
-
Украинские пограничники эффектно уничтожили по меньшей мере семь "вагнеровцев" в Бахмуте
-
Системы Patriot уже прибыли в Украину: что известно
-
Фонд госимущества продаст очередной морской порт гораздо дешевле: причина
-
Обогатились на топливе: на Дунайском пароходстве обнаружили коррупционную схему
"На левобережной части продолжается принудительная паспортизация, у людей изымают имущество, налагают штрафы на передвижение автомобильным транспортом на украинских номерах и пугают, что такие машины будут изыматься", — сказал Хлань.
По его словам, у людей изымают земельные участки и паи, если они отказываются от российского паспорта.
"Усиливается фильтрация. Оккупанты готовятся к проведению выборов осенью в госдуму. Но такие планы мы уже видели в Херсоне и фейковые референдумы. Но им нужно забираться и убегать, потому что Херсонщина будет свободна", — добавил Хлань.
Напомним, враг совершает маневры с передвижением колонн военной техники в районах Новой Каховки и Армянска. Противник имеет целью ввести в заблуждение украинские Силы обороны.