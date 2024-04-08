Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, — ЗМІ

Винищувач F-16. Фото: Reuters

За даними ЗМІ, уряд Греції планує продати певну кількість старих винищувачів F-16, які підлягають утилізації. Однак частину з них з високою ймовірністю можуть передати Україні.

Про це повідомляє видання Nеwsbreаk.

Читайте також:

Винищувачі від Греції

Зазначається, що до продажу готують 108 літаків F-16, з них 32 можуть передати Україні. Однак для цього Греція має отримати дозвіл від Франції.

"Передача 32 F-16C/-D Block 30 Україні практично не викликає сумнівів", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначило, що хоч винищувачі цього типу є дещо застарілими, але за час своєї служби зазнали двох модернізацій конструкції. В середньому літаки витратили близько 60% граничного терміну служби.

Нагадаємо, Нідерланди планують передати для України понад 20 винищувачів F-16. Перші поставки повинні початися вже в 2024 році.

До слова, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.