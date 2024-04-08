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Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, — ЗМІ

8 квітня 2024 14:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, — ЗМІ
Винищувач F-16. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними ЗМІ, уряд Греції планує продати певну кількість старих винищувачів F-16, які підлягають утилізації. Однак частину з них з високою ймовірністю можуть передати Україні. 

Про це повідомляє видання Nеwsbreаk.

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Зазначається, що до продажу готують 108 літаків F-16, з них 32 можуть передати Україні. Однак для цього Греція має отримати дозвіл від Франції.

"Передача 32 F-16C/-D Block 30 Україні практично не викликає сумнівів", — йдеться у повідомленні. 

Видання зазначило, що хоч винищувачі цього типу є дещо застарілими, але за час своєї служби зазнали двох модернізацій конструкції. В середньому літаки витратили близько 60% граничного терміну служби.

Нагадаємо, Нідерланди планують  передати для України понад 20 винищувачів F-16. Перші поставки повинні початися вже в 2024 році.

До слова, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

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